Castellserà demana a la Generalitat exhumar la fossa comuna del cementiri
L’ajuntament de Castellserà ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya que exhumi la fossa comuna del cementiri. Aquesta va ser la principal petició que va fer l’alcalde, Marcel Pujol, al conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, durant la visita que aquest va realitzar el passat 13 de novembre a diferents espais de memòria democràtica del municipi i de Penelles. Pujol va recordar que a la fossa comuna del cementiri de Castellserà hi ha enterrades les restes de part dels militars de l’exèrcit franquista que van morir en l’explosió del polvorí del Castell del Remei, el gener del 1939. Aquest espai ha estat senyalitzat recentment per explicar les conseqüències de la guerra i preservar la memòria de les persones que van perdre la vida. A Castellserà també s’ha instal·lat un monòlit a la plaça del Sitjar, que ofereix informació sobre els refugis antiaeris i posa nom a les víctimes de la localitat durant la Guerra Civil. En aquest sentit, Pujol va anunciar que els espais recentment senyalitzats podran consultar-se pròximament a la pàgina web dels Espais de Memòria de la Generalitat. Per a Pujol, “és essencial mantenir viva la memòria de les persones que van patir les conseqüències de la Guerra Civil”.