Els Bombers utilitzen drons per guiar persones perdudes al medi natural
Augmenten els serveis amb aquests aparells per guanyar seguretat i efectivitat
Aquest any, els drons dels Bombers de la Generalitat ja han intervingut en 177 serveis, per sobre dels registrats tot l’any passat, que van ser 91. El seu ús s’estén al rescat de persones perdudes, guiant-los sense necessitat d’enviar efectius al terreny, com ja ha passat amb boletaires i escaladors a les comarques lleidatanes.
Els Bombers de la Generalitat han efectuat aquest any 177 serveis amb la intervenció de drons. Una xifra que indica que aquest tipus d’actuacions van a l’alça amb l’objectiu de maximitzar la seguretat dels efectius i dels ciutadans, a més de guanyar efectivitat. L’any passat, la xifra va ser de 91. A les comarques lleidatanes, compten amb 12 pilots de drons, la majoria al parc de Mollerussa, una de les tres bases d’aquesta unitat a Catalunya, amb la de la Pera i la de Cerdanyola del Vallès.
Xavier Acosta, caporal del parc de Mollerussa i membre d’aquesta unitat, explica a SEGRE que ja s’han fet serveis de guia de persones perdudes al medi natural mitjançant l’ús de drons. “A l’hora de fer recerques, n’hem assumit una part molt important perquè, a banda de poder fer la feina que fa un helicòpter de manera més fàcil i barata, aportem el plus del vol nocturn, amb càmeres tèrmiques amb les quals podem detectar persones”, assenyala. De dia, aquests aparells poden sobrevolar gran quantitat d’hectàrees. “Podem generar 10.000 fotografies, que un programa d’intel·ligència artificial analitza i assenyala zones en les quals hi podria haver alguna cosa, com un jersei, una motxilla i, fins i tot, una persona. Pot discriminar, a més, per colors, la qual cosa ens permet valorar i enviar un equip terrestre”, afegeix. Així mateix, compten també amb un dispositiu que localitza telèfons mòbils i un altaveu pel qual donen instruccions per guiar fins a un lloc segur.
De la mateixa manera, afegeix Acosta, els drons representen un reforç per a les actuacions dels GRAE de nit, quan no pot sortir l’helicòpter. “Podem il·luminar des de 70 o 80 metres d’altura”, afirma. Ja han fet aquesta guia amb drons a la recerca de boletaires i amb uns escaladors que no sabien com tornar de nit.