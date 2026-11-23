El rugbi femení arriba a Tàrrega amb la mirada en un equip propi
Sis jugadores que entrenen amb el masculí competeixen amb un equip de Barcelona
Tàrrega viu un moment històric per al rugbi femení. El passat 14 de novembre, el camp de futbol municipal Joan Capdevila de la capital de l’Urgell va acollir el primer partit d’aquesta disciplina disputat a la ciutat, un partit entre el Gòtics RC Barcelona/Tàrrega Rugbi i el VPC Andorra que va acabar en empat a zero. Però, més enllà del resultat, la jornada, marcada per la intensa pluja que va caure durant el partit, va deixar un missatge molt clar: Tàrrega vol comptar amb un equip propi de rugbi femení.
El projecte va nàixer el gener del 2024 de la mà del Club Esportiu Alba, quan es va crear el primer equip de rugbi masculí i inclusiu de la ciutat. Des d’aleshores, el club ha treballat per consolidar aquesta disciplina i, a poc a poc, ha anat guanyant jugadors i seguidores.
L’any passat, Tàrrega Rugbi va sumar dones al projecte, amb la participació inicial d’entre quatre i cinc noies. Elles entrenaven al costat de l’equip masculí, aprenent les bases d’un esport exigent, físic i molt col·lectiu.
Amb l’inici d’aquesta temporada, el projecte ja reunia una desena de jugadores. Aquest creixement va portar el club a fer un pas més: buscar una fórmula que els permetés competir i continuar motivant-se. “Ara mateix comptem amb deu noies que entrenen i sis d’elles estan federades amb l’equip de Barcelona. Entrenen pel seu compte (les de Tàrrega a la capital de l’Urgell amb l’equip masculí i les de Barcelona amb el seu equip) i es troben els caps de setmana per jugar. També intentarem fer algun entrenament i algun berenar conjunt per fer més pinya”, va explicar Jordi Garriga, de Tàrrega Rugbi.
Com que Tàrrega encara no disposa de prou jugadores amb fitxa per formar un equip competitiu de manera independent, el club ha establert una col·laboració amb el Gòtics RC de Barcelona. Gràcies a aquest acord, “les jugadores de Tàrrega poden disputar una competició oficial i motivar-se encara més”, segons Garriga.
Aquesta unió ha permès que tres jugadores de la ciutat fossin titulars en el partit davant del VPC Andorra: Diana Gassó, Houda Kjiri i Iris Morales. Les tres van disputar tots els minuts i van ser una mostra evident del talent esportiu femení que ja hi ha a Tàrrega.
En aquest sentit, l’objectiu del club és clar: arribar, en el futur, a conformar un equip femení propi. Mentrestant, aquesta sinergia amb el Gòtics RC permet que el projecte continuï creixent, que les jugadores guanyin experiència i que el rugbi femení es doni a conèixer entre la població.
Garriga va recordar que “aquest esport està obert a tothom”. En aquest sentit, va fer una crida a “qualsevol noia o dona –actualment en tenim a partir de 16 anys– que vulgui provar el rugbi perquè s’atansi als entrenaments, que tenen lloc cada dilluns i dimecres”. No es necessita experiència prèvia ni tampoc un nivell físic determinat.
El partit davant del VPC Andorra va ser l’últim de la fase prèvia del grup A de Primera Catalana. El Gòtics RC/Tàrrega Rugbi va finalitzar la ronda en quarta posició, amb dos victòries, dos derrotes i aquest empat final.