ENERGIA
Projecten a la Segarra una de les plantes més grans de biogàs de Lleida
Prevista a Ribera d’Ondara, tindrà capacitat per rebre 231.000 tones de residus a l’any. Només al darrere de les previstes a la Sentiu de Sió i Balaguer
La societat Biondara SW Biometà, propietat de la multinacional francesa Swing Biomethane i amb la firma catalana Sunowatt com a soci tècnic, projecta una planta de biogàs a la partida de la Pedroella, al terme municipal de Ribera d’Ondara. La instal·lació tractaria 231.201 tones anuals de dejeccions ramaderes i altres residus orgànics i generaria 73 GWh a l’any de biometà. Es tracta de la tercera planta amb més capacitat de les previstes a la província de Lleida, només al darrere de la del grup danès CIP a la Sentiu de Sió, de 500.000 tones a l’any, i la de Noguera Renovables SL a Balaguer, de 299.351.
Segons la documentació del projecte, la planta se situaria al costat de l’autovia A-2, en una parcel·la propera als nuclis de Sant Antolí i Vilanova i Pallerols. Ocuparia un recinte de 7,16 hectàrees amb cinc digestors de fins a 16 metres d’altura i cinc dipòsits tancats per emmagatzemar el digestat, el material resultant del procés d’obtenció del biogàs.
El gas obtingut es refinarà fins a convertir-lo en biometà, amb un poder calorífic similar al del gas natural, i s’injectaria a la xarxa de distribució de Nedgia. Aquesta ja ha emès una resposta favorable a la connexió, a través d’una canalització de 290 metres que creuarà l’autovia i unirà el complex amb la canonada principal. D’altra banda, els promotors han sol·licitat una potència elèctrica de 2.000 kVA, pendent de resposta, i preveuen instal·lar una caldera de biomassa. Per al funcionament de la planta, la documentació apunta a un trànsit de 55 vehicles diaris per subministrar-la de dilluns a divendres. Malgrat que no figura el nombre de llocs de treball previstos, els promotors afirmen que donaran preferència a veïns de Ribera d’Ondara.
El projecte es troba en els primers passos de la seua tramitació ambiental. L’alcalde de Ribera d’Ondara, Francesc Sabanés, va explicar que l’ajuntament està al corrent del projecte, encara que es va mostrar prudent i va assegurar que “abans de valorar si ens interessa o no, haurem d’analitzar la proposta amb l’equip de govern i veure quin impacte tindria al municipi”.