L'aranès tindrà el 2027 una plataforma multilingüe de subtitulació i doblatge automàtic en cinc llengües
El multidiccionari digital DICODÒC ja incorpora 58.000 entrades del diccionari castellà-occità de Frederic Vergés
LINGUATEC-IA és un projecte que desenvolupa tecnologies lingüístiques i d’intel·ligència artificial per a les llengües d’ambdós costats dels Pirineus: l’occità, el català, el basc i l’aragonès. Desenvolupa eines digitals per a l’aranès en els àmbits de la lexicografia, la traducció automàtica i les tecnologies de la veu. Quan aquestes tecnologies estiguin plenament desenvolupades serviran de base per a la creació, el 2027, d’una plataforma multilingüe de subtitulació i doblatge automàtic en cinc llengües.
Pel que fa a l'aranès s'ha creat el DICODÒC, un multidiccionari digital que ja incorpora 58.000 entrades del diccionari castellà-occità de Frederic Vergés. També s'ha desenvolupat VOTZ, per transformar l’àudio en aranès en text escrit.
El sistema de síntesi de veu ja disposa de quatre veus araneses i deu hores d’enregistraments. Les previsions són que aquest sintetitzador estigui completat l'any 2027.
Els projectes DICODÒC, VOTZ i REVIRADA són iniciatives del projecte europeu LINGUATEC-IA que han de permetre avançar en l’àmbit de la digitalització de l’aranès. REVIRADA és l’eina de traducció automàtica que l'any 2027 incorporarà les combinacions lingüístiques aranès-català i aranès-castellà.
Benaset Dazèas, director de Lo Congrès permanent de la llengua occitana, ha explicat aquest dimecres els principals resultats del projecte DICODÒC i ha dit que ja incorpora 13.000 entrades del lèxic català-occità; 700.000 formes conjugades d’11.000 verbs; 720.000 sinònims; 16.000 parelles d’expressions; 15.000 frases d’exemple i 40 topònims de la Val d’Aran, a més d’una interfície en català.
La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha dit que totes aquestes iniciatives representen un nou pas cap a la normalització de l’aranès, per reforçar-ne la presència en l’entorn digital i ampliar-ne les possibilitats d’ús en l’àmbit de la intel·ligència artificial. La síndica ha dit manifestat que totes aquestes eines d'intel·ligència artificial en aranès han d'evidenciar que la llengua pot ser un instrument d'utilitat tant a casa com a la feina.