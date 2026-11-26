FINANÇAMENT
Col·laboració per urbanitzar la futura ABP de Mollerussa
Romero afirma que el Govern ho estudiarà
La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, es va mostrar ahir disposada a estudiar possibles vies de col·laboració amb l’ajuntament de Mollerussa per urbanitzar l’entorn de la futura Àrea Bàsica Policial (ABP), que s’instal·larà als afores de la localitat. Romero va fer aquestes declaracions en el transcurs d’una visita a la capital del Pla d’Urgell, en resposta a una petició del consistori.
Durant la visita de la consellera, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona (Ara-Pacte Local), li va comunicar el malestar de l’ajuntament per haver quedat fora dels ajuts del Pla de Barris i el Pla de Pobles. Romero, per la seua part, va assegurar que el consistori de la capital del Pla d’Urgell havia presentat un bon projecte a la convocatòria del Pla de Barris i va defensar el seu dret a presentar al·legacions.
La consellera d’Economia va visitar el mateix dia la Paeria de Cervera, on va firmar el llibre d’honor i va participar en l’acte institucional del 25-N. Allà va expressar el seu desig que el centre històric de la capital de la Segarra es pugui transformar gràcies als fons del Pla de Barris.