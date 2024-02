Peces de museu a cada casa

A cada casa del Pirineu hi pot haver una peça de museu. No té per què acumular segles d’antiguitat, ni tenir un valor incalculable. Tanmateix, pot contribuir a explicar fragments de la història i la realitat de les comarques de muntanya. Una mostra d’això és l’exposició Testimonis de la Seu, inaugurada el cap de setmana passat a la sala La Cuina de Les Monges i que reuneix tota mena d’objectes d’ús quotidià. Inclou litografies, retrats, pintures, vestimenta, estris, mobiliari, publicitat i cartells de la capital de l’Alt Urgell i de la resta de la comarca en els segles XIX i XX.

L’exposició, que es podrà veure fins al 8 de març, es va estrenar en el marc de la jornada L’objecte etnogràfic, llegat, testimoni i recurs. L’acte va reunir antropòlegs, historiadors i professionals del sector de la cultura, que van fer-hi una doble crida. D’una banda, “obrir la mirada” i promoure la participació ciutadana en els museus etnogràfics, perquè els tècnics no siguin els únics que decideixin sobre què s’ha d’exposar. De l’altra, van instar els veïns del Pirineu a cedir objectes a aquestes exposicions per divulgar-los “com mereixen”.Jordi Abella, antropòleg i director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, va reclamar “desmitificar” els objectes d’exposició pel seu valor i va reivindicar utilitzar-los “com a filtre que ens ajudi a entendre la societat, a través del relat que ens expliqui el seu propietari”. Abella va explicar que professionals i Generalitat treballen per poder mostrar online material etnogràfic, amb l’objectiu que la ciutadania “pugui trobar en un portal a internet totes les peces dels museus sense necessitat de desplaçar-s’hi”. “En uns anys serà possible observar tots els nostres fons museístics des de qualsevol indret del món”, va assegurar.Durant la sessió, els ponents van reivindicar donar valor als objectes vinculats amb el present que “ajudin que els grans debats d’avui dia del Pirineu siguin presents també en aquests museus” i no limitar-se “exclusivament a peces del passat”. El Pirineu té cinc museus etnogràfics registrats pel departament de Cultura. En canvi, si considerem també altres equipaments com els centres d’interpretació, en sumen més de quaranta.

Generalitat i professionals col·laboren per exhibir online el contingut dels museus etnogràfics

La jornada va concentrar professionals de tot el Pirineu, entre els quals l’historiador Albert Villaró, el tècnic i documentalista de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Josep Tugues, la coordinadora de l’Espai Ermengol, Anna López, o el promotor de les Botigues Museu de Salàs de Pallars, Sisco Farràs.