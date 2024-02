La Seu acollirà una sortida de la Volta a Catalunya femenina

La Seu d’Urgell, un clàssic entre les ciutats que han acollit la Volta Ciclista a Catalunya masculina en els més de 100 anys d’història de la prova catalana, repetirà l’experiència, aquesta vegada estrenant-se com a seu de prova femenina, que per primera vegada es disputarà per etapes. La capital de l’Alt Urgell ha acollit fins en 22 ocasions la prova masculina, sent seu d’una sortida d’etapa tretze vegades i punt d’arribada un total de nou.

El 1930, la Seu d’Urgell va rebre per primera vegada una sortida de la Volta a Catalunya, una etapa en bucle que va veure com el ciclista navarrès Mariano Cañardo (set vegades guanyador de la Volta, rècord històric de la prova), s’anotava la victòria parcial. Una experiència que la ciutat ha repetit, sent el 2022 l’última vegada que la localitat va organitzar el començament d’una de les etapes de la carrera. El 2010 va ser l’última vegada que la població va ser el punt d’arribada d’una de les jornades, la victòria de la qual va ser per al català Xavi Tondo.Joan Barrera, alcalde de la localitat, va valorar molt positivament aquesta nova col·laboració. “La Seu d’Urgell és ciutat d’esport i, molt especialment, d’esport femení. Per això, participar en la primera edició de la prova femenina per etapes de la Volta Ciclista a Catalunya respon a aquest esperit i referma l’aposta que la ciutat ha fet sempre, de manera decidida, per l’esport i l’esport femení. Estem orgullosos de convertir-nos en protagonistes d’aquesta fita històrica i agraïts a la Volta per confiar novament en la Seu en aquest esdeveniment tan significatiu”, va assenyalar.

Va ser l’última ocasió en què va acollir una arribada, mentre que el 2010 va ser sortida per última vegada

Per la seua part, Rubén Peris, director general de la Volta, es va mostrar content per tenir el suport de la ciutat en la prova femenina. “Per a nosaltres, la Seu d’Urgell és molt més que una de les seus de sortida de la prova. El compromís de la ciutat amb el ciclisme i especialment amb la Volta es remunta als anys 30. Ara, amb l’ascens de la prova femenina a la categoria UCI 2.1, és un orgull tenir el seu suport com a seu de sortida en una de les etapes de la prova.”La primera edició per etapes de la Volta Ciclista a Catalunya femenina tindrà lloc del 7 al 9 de juny i comptarà amb la presència dels millors equips i ciclistes del món.

La nova cursa agafa el relleu de la ‘reVolta’, que va durar quatre anys

La Volta Ciclista a Catalunya femenina viurà la primera edició aquest any agafant el relleu de la tradicional reVolta, que durava un sol dia i de la qual es van arribar a celebrar quatre edicions (el 2018 a Barcelona i entre el 2021 i el 2023 a Sant Cugat del Vallès). Ara la ronda pren el nom de la prova masculina i passarà a disputar-se al llarg de tres dies, del 7 al 9 de juny.D’aquesta forma, la prova femenina ascendeix a la categoria UCI 2.1, que permet la participació de fins a set equips UCI Women’s World Tour, els millors equips del món, a banda d’equips UCI Women’s Continental Teams (la segona categoria) i també d’equips nacionals com el català Massi-Tactic. La carrera tindrà tres etapes molt variades, una amb final en alt.Ubicada al calendari en un lloc ideal per poder fer el salt a curses com el Giro o el Tour de França, la Volta a Catalunya pot atreure magnífiques ciclistes gràcies a un recorregut divers amb important presència de muntanya. El recorregut de la primera edició es va desgranant a poc a poc i de moment està confirmada una primera etapa amb sortida i meta a Manresa, i una arribada en alt a l’estació de La Molina, a part d’una sortida des de la Seu d’Urgell.