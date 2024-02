Uns 50 pagesos cremen papers amb les seves reivindicacions davant l'oficina comarcal d'Acció Climàtica a la Seu d'Urgell

detail.info.publicated acn

Uns 50 agricultors i ramaders de l'Alt Urgell s'han concentrat aquest dimecres davant l'oficina comarcal que té el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a la Seu d'Urgell. Allà, alguns d'ells han fet una crema de papers on hi havien escrit algunes de les seves reivindicacions, amb l'objectiu de fer visible la burocràcia "excessiva i esgotadora" a la què estan sotmesos. Així ho ha explicat Laia Angrill, representant de la plataforma Revolta Pagesa a l'Alt Urgell, que ha dit que aquesta suposa "una càrrega econòmica i mental per a les explotacions". Per aquest motiu també ha detallat que han apostat per portar la protesta a punts específics com aquest, per traslladar-los el seu malestar i deixant de banda les carreteres.

Per la seva banda, un altre dels representants de la plataforma, Adrià Ubach, ha expressat que ells volen "viure de la terra" i no haver d'estar "fent papers a cada moment". També ha afirmat que la voluntat és la de mantenir les accions de mobilització fins que hi hagi el compromís d'atendre i acceptar les seves demandes.

Mig centenar de pagesos concentrats davant l'oficina comarcal del Departament d'Acció Climàtica a la Seu d'Urgell.Albert Lijarcio / ACN

A banda del tema dels tràmits burocràtics, la demanda d'uns preus justos i solucions pels danys de la fauna salvatge; des de la plataforma reclamen més permisos per desbrossar i recuperar pastures i lleis adaptades a cada territori, entre d'altres. També volen una discriminació positiva en termes de flexibilització per a la petita pagesia familiar. Una altra petició és la de dotar el Pirineu de més infraestructures i serveis per la població que hi resideix.