Ruta poètica pels carrers

Peramola és bressol de poetes i l’ajuntament aposta des de fa anys per divulgar la creació poètica dels seus representants, entre els quals l’especialista en literatura i poesia infantil, Ramon Besora, d’una banda; o Josep Espunyes, que el 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seua trajectòria literària, per una altra. També el poeta i escriptor Miquel Martí i Pol, que passava temporades a la localitat a la recerca d’inspiració. Cada un d’ells està representat a través d’un projecte o un altre al municipi.

L’última iniciativa és la de Peramola, tot l’entorn és poesia, que té com a objectiu convertir-se en la nova marca turística d’aquest petit poble. S’han instal·lat interpretacions artístiques (creades amb vidre, ceràmica, metall i altres materials) de poemes a les façanes de les cases i també en parets del poble perquè tot l’entorn sigui poesia. Un d’aquests i de grans dimensions lluu a la zona de les piscines amb el missatge Lliures. El projecte ha constat de dos fases. La primera va quedar instal·lada fa tot just un any i la setmana passada es va inaugurar la segona fase.

La iniciativa cultural la impulsa el consistori i naix de la mà del poeta local Ramon Besora, comissari del projecte. Ha estat elaborada per alumnes de l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny, que han treballat al llarg d’una setmana per tenir a punt les seues creacions. Els joves es van inspirar amb els poemes escollits per Besora, tots d’autors locals, vinculats amb el municipi, o també de catalans de gran renom. Després els van traduir en obres d’art que posteriorment van plasmar a les façanes del poble convertint cada racó en un lloc impregnat de poesia i inspiració. Divendres passat els veïns del poble van assistir a la inauguració dels nous murals a través d’una ruta pels carrers per poder observar totes les obres i conèixer cada un dels detalls. La iniciativa vol reivindicar el municipi com a centre de creació i promoció poètica i alhora implicar els veïns i veïnes en aquesta iniciativa cultural.