Una càrnia femenina

Aurelie i Jordina, als extrems, són dos de les sòcies que impulsen la cooperativa i Xènia, al centre, s’hi va incorporar com a treballadora. - C. SANS

Sis dones han posat en marxa una cooperativa per impulsar el sector carni i lacti al Pirineu. Són Montse Martínez, de Cal Tendé (Taús); Teresa i Margarita Torner, de Germanes Torner (Prullans); Jordina Gràcia i Aurelie Carrera, de Mas Po (Puigcerdà) i Helena Guillen, de Granja Montmalús (Ger), veïnes de les comarques de l’Alt Urgell i de la Cerdanya. Fa tot just un any es van unir per constituir Coopyrene, una cooperativa càrnia i agroalimentària que té per objectiu mantenir una infraestructura que consideren “clau” per “mantenir la viabilitat” del sector primari de les comarques de muntanya, en les quals la ramaderia tradicional ha tingut històricament un paper molt important.

Les sis sòcies de la cooperativa impulsen el seu projecte des d’un obrador de Bellver de Cerdanya. Estan al capdavant d’explotacions en les quals crien vaques, ovelles i cabres i entre totes sumen més de 500 caps de bestiar. Elles mateixes tanquen el cercle de producció encarregant-se de la transformació i la venda directa de la carn.Abans de fundar la cooperativa, les sòcies es coneixien i treballaven de forma individual. Haver-se unit per formar una aliança d’empreses també “n’ha salvat” alguna d’elles. Així ho explica Xènia Colomé, sòcia treballadora, que defensa que la cooperativa “era l’única fórmula per assegurar la continuïtat de les explotacions”. Aquesta societat es va constituir “per cobrir les necessitats de les explotacions, perquè necessitaven facilitats per vendre la seua producció o, altrament, algunes estaven destinades al fracàs o a realitzar forts canvis en els seus sistemes de producció”, continua. Amb la cooperativa “garantim que les sòcies productores puguin seguir el camí heroic i revolucionari de continuar sent pageses”, afegeix.

La cooperativa ven el 80% de la seua producció entre l’Alt Urgell i la Cerdanya

Coopyrene ven el 80 per cent de la seua producció entre les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya i el 20% restant el distribueix per la resta del territori català. La cooperativa compta actualment amb 160 socis de consum. D’aquests, explica Colomé, uns 150 són particulars i els 10 restants són establiments de restauració i empreses que comercialitzen els seus productes.“El nostre objectiu ara és incrementar la presència dels nostres productes en comerços locals i de la resta de Catalunya”, expliquen des de la cooperativa. La distribució en aquestes dos comarques i al Berguedà la porten a entre les sòcies productores i, a la resta de Catalunya, distribueixen la seua producció a través d’una empresa externa.Les dones destaquen que el treball a través de la cooperativa “ens permet garantir tota la traçabilitat” del producte. “Som responsables de tot el cicle, des que naix l’animal fins que el producte acabat arriba al consumidor, assegurant la seua procedència i que és ecològic, això és una cosa que té molt valor”, apunten. Destaquen també la importància de consumir productes de proximitat “per assegurar la continuïtat” de l’agricultura al Pirineu.