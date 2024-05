Contenidors de brossa de tota la ciutat, amb clau el dia 29

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet tancarà amb clau els contenidors de brossa orgànics i de la fracció no reciclable (resta) de tot el municipi de la Seu a partir del 29 de maig. Ho farà després d’haver tancat mesos enrere els dels carrers que transcorren perpendiculars entre l’avinguda Salòria i el carrer Circumval·lació, que donen servei a un miler de famílies. Després d’aquesta prova inicial, el sistema s’estén ara a tots els veïns.

La Mancomunitat, que gestiona les escombraries dels deu municipis del nord de la comarca de l’Alt Urgell, ha començat a entregar els clauers que permetran als veïns obrir les tapes dels contenidors d’escombraries orgàniques i no reciclables. També els permetrà identificar-se a l’hora de tirar la resta de residus als altres contenidors. Les tapes dels contenidors d’envasos, cartró i paper i vidre continuaran obertes, però els ciutadans que s’identifiquin a l’utilitzar-los optaran al descompte anual de fins a 60 euros a l’any en el rebut de la brossa per reciclar els residus de manera correcta. Els clauers per obrir els contenidors i identificar-se poden recollir-se al centre cívic el Passeig i a la Sala de Sant Domènec fins al proper 28 de maig.L’entitat impulsa una campanya d’educació i sensibilització ambiental sobre el tancament dels contenidors. L’empresa Sistemes Mediambientals SL ha contractat un equip d’educadors i ha enviat cartes a les 5.000 famílies que viuen al municipi i que, en tot just una setmana, es trobaran els contenidors tancats. També ha organitzat reunions informatives per explicar el nou sistema, que pretén augmentar de reciclatge.La campanya de sensibilització a la resta de la comarca començarà al juliol i els contenidors en aquests municipis quedaran tancats a l’agost. La Mancomunitat recorda que les escombraries orgàniques són el 40 per cent dels residus domèstics. L’objectiu és arribar al 65 per cent de reciclatge i que cada veí pagui una taxa justa pel que recicla.