Reinventar la forma de viatjar des de les aules

Ona Perarnau, Jana Pubill (que va substituir Laia Mercè en les últimes fases) i Roc Cazorla són tres joves alumnes de l’institut La Valira de la Seu que han estat seleccionats com uns dels millors entre més de 1.700 estudiants de tot el territori espanyol en la novena edició de l’Audi Creativity Challenge (una iniciativa d’Audi per donar veu a les iniciatives dels joves). Aquest concurs ha analitzat els millors projectes emprenedors a nivell ambiental i social, d’entre més de 580 propostes, perquè desenvolupin les seues idees a Silicon Valley (EUA). Els alumnes de la Seu, d’edats entre els 12 i els 15 anys, han creat Retravel, un prototip de plataforma dissenyada per planificar i gestionar viatges a destinacions de naturalesa, inclusius i sostenibles. Els joves han comptat amb la mentorització de Xavier Cazorla, que ahir va explicar que els aspectes més ben valorats de la iniciativa han estat “la seua visió integral i regenerativa en les diferents fases del procés del viatge” per disfrutar de la naturalesa “abans, durant i després” de la visita. L’Ona, la Jana i el Roc destaquen la seua voluntat que la plataforma tingués en compte no només els aspectes ambientals (reducció de la petjada de carboni, residus o la millora dels espais naturals), sinó també els socials, “com plantejar una perspectiva universal i inclusiva, amb respecte a la comunitat i la cultura locals dels llocs a visitar i incloure recomanacions per prioritzar el consum de proximitat”.

La plataforma utilitza tecnologies avançades com la intel·ligència artificial, el metavers i dispositius de realitat mixta (virtual i augmentada) per oferir “una experiència regenerativa genuïnament phygital [presencial i digital]”, apunta Cazorla. Els alumnes necessiten suport per desenvolupar el projecte: “Si no tenim els suports populars suficients, les opcions d’anar a Silicon Valley són poques”, asseguren. L’enllaç per ajudar que els tres joves aconsegueixin els seus somnis és a través de https://audicrea.com/voting. L’equip també ha llançat la campanya Viatges en positiu? a través de les xarxes socials. Allà la ciutadania pot fer propostes per viatjar de forma més inclusiva i sostenible.

Per anar a Silicon Valley demanen el suport de la ciutadania a ‘https://audicrea.com/voting’

La final per definir el projecte guanyador se celebrarà el 15 de juny a Madrid. La millor idea serà impulsada i mentoritzada en un procés d’acceleració emprenedora de la mà de l’Imagine Creativity Center, un centre d’innovació ubicat a Califòrnia. L’equip guanyador també farà una estada intensiva a Silicon Valley per implementar i fer viable el seu projecte.