Arranca l'ampliació de la residència de l'hospital de la Seu

Les obres van començar fa uns dies i es prolongaran 24 mesos. - C. SANS

Les obres d’ampliació i millora de les àrees de la residència assistida i del centre sociosanitari de la Fundació Sant Hospital han començat. Els treballs, que suposen una inversió de més de cinc milions d’euros, permetran ampliar les places de residència amb 10 nous llits. Actualment el centre disposa de 14 places de residència assistida, que passaran a ser 24. La unitat sociosanitària compta amb 22 llits de llarga estada i unes altres 8 de mitjana estada polivalent. En aquest cas, la xifra continuarà igual però les instal·lacions quedaran completament renovades.

Els treballs afecten la segona i la tercera planta del centre mèdic i segons ha explicat la gerent de l’hospital de la Seu, Palmira Borràs, estaran a punt en un termini màxim de 24 mesos. La primera fase, que estarà acabada en un any, se centra en la segona planta, on quedarà ubicat l’hospital de dia d’aguts i algunes àrees de treball i despatxos. En una segona fase, aquesta planta també disposarà d’alguns dels llits de la unitat sociosanitària. Els treballs permetran disposar de banys adaptats a totes les habitacions. Fins ara, algunes habitacions no disposaven de bany i n’utilitzaven un de comunitari.A la tercera planta s’adequarà la residència i una altra part de llits de la unitat sociosanitària. Una vegada quedin a punt les obres podran traslladar-se tots els usuaris de la residència, que des de la crisi sanitària de la covid està instal·lada al Seminari Diocesà d’Urgell.

La remodelació compta amb finançament de fons europeus Next Generation, amb ajuts de la Diputació i fons propis del centre mèdic. Aquests treballs permetran ampliar les places de l’actual residència, a l’espera de la construcció del nou equipament previst a l’Horta del Valira.Paral·lelament, les obres d’urbanització de la zona que acollirà el nou hospital de l’Alt Urgell continuen avançant.