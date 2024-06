La fàbrica de Cadí se'n va als afores de la Seu d'Urgell

La Cooperativa Lletera del Cadí (Cadí SCCL) construirà una nova fàbrica als afores de la Seu d’Urgell. La nova edificació permetrà a l’empresa ampliar les instal·lacions i unificar en un els tres centres amb què compta actualment. Fonts de l’entitat, fundada l’any 1915 a l’Alt Urgell, van explicar que ja han adquirit els terrenys, situats a la part posterior de l’antic càmping En Valira, pròxims a la rotonda de la carretera d’Andorra (que uneix l’N-145 amb l’N-260). L’ajuntament, per la seua part, està portant a terme els tràmits per autoritzar la qualificació d’aquests terrenys per a ús industrial. A finals del mes de febrer passat va aprovar, en un ple extraordinari, la modificació del pla urbanístic d’aquest sector per poder donar resposta a la demanda de sòl industrial i logística que té el municipi i possibilitar també la construcció de la nova fàbrica de Cadí.

L’empresa, que compta amb un total de 137 treballadors, disposa de 14.000 metres quadrats útils dividits entre la fàbrica i dos annexos. L’edifici principal està situat ara en ple centre de la Seu, mentre que el magatzem logístic i d’expedicions s’ubica al costat del riu Segre, a La Palanca, i l’estació depuradora d’aigües residuals, que també es traslladarà d’ubicació, és al camí d’Estahó. Fonts de Cadí van explicar que el canvi permetrà guanyar espai i millorar en sostenibilitat i eficiència. Van afegir que a mesura que avancin els tràmits “ens reunirem amb els socis per tirar endavant les noves instal·lacions”. A més de Cadí, el nou polígon disposarà de 6 parcel·les d’ús industrial amb una superfície de 22.000 metres quadrats.