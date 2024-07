La Seu traslladarà els concerts de les Casetes de la festa major

L’ajuntament de la Seu d’Urgell va presentar ahir les principals novetats de la festa major, que se celebrarà entre els dies 23 i 27 d’agost. El principal canvi serà a l’Espai Casetes, amb el canvi d’ubicació de la carpa dels concerts. Es desplaçarà fins a l’actual àrea d’autocaravanes per evitar molèsties als veïns dels habitatges més pròxims a la zona poliesportiva i ampliar la xifra màxima de caravanes que s’instal·len en cada edició a la zona.

L’alcalde, Joan Barrera (PSC), va explicar que l’espai d’estacionament i servei per a autocaravanes “ja quedava cada any tancat” durant els dies de celebració de la festa major. El motiu era que l’accés a aquest aparcament queda afectat per les activitats. Va indicar que protegiran totes les màquines i els punts de connexió a la xarxa elèctrica i a l’aigua i retiraran la barrera en l’accés a l’espai de pagament.Una altra de les novetats més destacades és la recuperació del concert de pagament. Serà al poliesportiu, amb una actuació del cantant Miki Núñez i amb un preu “popular”, va assegurar Barrera. Entre la resta d’actuacions musicals, destaquen les de dissabte amb la música del grup català de trap, reggaeton i dancehall 31FAM, i també la banda musical transfeminista Roba Estesa.Amb l’objectiu d’atansar les propostes festives al centre de la ciutat, l’ajuntament va anunciar que ha configurat un nou espai batejat com D’aquí, d’aprop, que s’ubicarà a la plaça de les Monges i que potenciarà el talent local. La regidora de festes, Christina Moreno, va explicar que la nova festa major potenciarà “l’esperit festiu” perquè “volem que es respiri festa per tots els racons i per això apostem per atansar-la al centre de la ciutat”.L’ajuntament també renovarà les activitats de la plaça Catalunya, que recuperarà l’actuació de l’orquestra Maravella i inclourà un concert de gèspel i un concert de tribut de The Beatles.

L’ajuntament invertirà 300.000 euros entre el programa d’activitats i les carpes per a concerts

La programació, que està a punt de tancar-se, compta també amb prop d’un centenar d’activitats, amb espectacles, concerts i teatre, entre d’altres. El pressupost d’aquest any arriba als 300.000 euros. La xifra suposa un increment de 30.000 euros, segons va indicar ahir Barrera, que va afegir que la instal·lació dels envelats costa 40.000 euros.

L’Espai Casetes tindrà capacitat per a un centenar de caravanes

Una altra de les principals novetats de la nova edició de la festa major serà l’ampliació de l’Espai Casetes, que ocuparà tot el terreny de sorra annex a l’aparcament de Doctor Peiró. Tindrà capacitat per a 100 caravanes, 20 més que les de l’última edició. El nou aforament serà possible gràcies al canvi d’ubicació de la carpa dels concerts fins a la nova àrea d’autocaravanes de pagament.L’alcalde va indicar que “hi haurà més espai entre cada una de les caravanes, que s’instal·laran de manera diferent de la que és habitual i guanyaran en seguretat.” El marge entre cada habitacle serà de cinc metres, va afegir.El nou model compta amb el vistiplau dels tècnics municipals i dels Bombers. L’ajuntament espera que les colles que no van poder instal·lar la seua caravana en l’última edició puguin fer-ho enguany. La regidora de festes va agrair la col·laboració de la Coordinadora de Casetes.