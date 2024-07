Unificaran les escoles d'art, dansa i música

La junta de govern local de l’ajuntament de la Seu va aprovar ahir encarregar un estudi a una empresa externa per unificar les 3 escoles municipals: la d’art, la de dansa i la de música, i sumar-ne també una de teatre. Aquest futur centre tindrà per objectiu oferir una “formació més integral” als alumnes de la ciutat que s’interessin per alguna d’aquestes disciplines artístiques. Ho va explicar l’alcalde, Joan Barrera (PSC), que va apuntar que “tots els alumnes començarien amb una formació artística conjunta en espais comuns, per després especialitzar-se en la disciplina que escullin”.

Les tres escoles sumen aquest curs prop de 500 alumnes i l’ajuntament espera incrementar la xifra els propers anys. La creació d’un nou espai que englobi tots els estudis artístics haurà d’entrar en funcionament el curs 2026-27, va explicar Barrera. “Es tracta de deixar de treballar cada una de les disciplines artístiques de manera individual i passar a fer-ho d’una manera més global i integral”, va afegir l’alcalde. “Així guanyarem, si es pot, encara més qualitat”, va dir. La mesura “simplificarà” la gestió dels tres centres i en sumarà un de nou, el de l’escola de teatre. D’aquesta forma es donarà resposta a una reivindicació històrica de la ciutat, que fa anys que sol·licita la creació d’aquesta escola i un teatre municipal. L’espai tindria un únic equip directiu i cada una de les disciplines artístiques tindrà els seus coordinadors.