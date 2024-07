Organyà construeix un dipòsit per al polígon

El nou polígon d’Organyà estarà situat a la zona dels Vilansats. - C. SANS

L’ajuntament d’Organyà construirà un nou dipòsit d’aigua potable al municipi. Serà la segona instal·lació d’aquestes característiques que tindrà la localitat i servirà per poder donar servei a les empreses que s’instal·lin al polígon industrial d’Els Vilansats. Aquesta actuació tindrà un cost d’uns 230.000 euros i segons l’ajuntament, les obres començaran abans que acabi l’any.

Segons l’última actualització del Pla Director de proveïment de la xarxa d’aigua potable d’Organyà, per desenvolupar el primer sector de l’àrea industrial, que posarà a disposició de les empreses més de 60.000 metres quadrats de superfície, el municipi necessita dos dipòsits d’aigua. Actualment el poble es proveeix amb una zona d’emmagatzemament que capta l’aigua d’una font pròpia. La segona instal·lació estarà situada pròxima a la primera i captarà l’aigua de la mateixa font. L’alcalde, Celestí Vilà, va indicar que a mesura que la demanda de sòl industrial creixi i el polígon s’ampliï, “farà falta buscar un segon punt per captar l’aigua des del riu Segre”.L’ajuntament ja va impulsar obres de canalització a finals de l’any passat per fer arribar l’aigua potable a aquest sector. La inversió va ser de 100.000 euros.