Dos ferits, un de greu, al caure per un barranc a l'N-230 a Sopeira

Dos persones van resultar ferides ahir, una d’elles de caràcter greu, quan el vehicle en el qual viatjaven va sortir de la via i va caure per un barranc a l’N-230 a Sopeira. Van ser evacuats en ambulància i en helicòpter a l’Arnau de Vilanova. D’altra banda, un ciclista va resultar ferit en una caiguda a la Sentiu de Sió (8.13 hores). A Ribera d’Urgellet, un cotxe va bolcar a la C-14. Hi va haver un ferit i es van registrar retencions. A l’N-240 a Lleida va cremar un vehicle (20.13 hores).