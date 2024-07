Cinc detinguts per robatori de coure al Pirineu lleidatà

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra a la regió policial Alt Pirineu i Aran ha desmantellat una banda que presumptament estava especialitzada en el robatori de coure. Van arrestar cinc persones, entre elles, el propietari de la deixalleria on venien el material sostret, segons va informar TV3.

L’operatiu es va dur a terme divendres de la setmana passada en una localitat del Baix Llobregat, on els sospitosos van anar a vendre el coure.

La investigació es va iniciar al febrer i serien els autors de quatre robatoris de cablatge telefònic en comarques com el Pallars Jussà. Divendres passat van decomissar 1.200 quilos de coure valorat en 7.200 euros. Els quatre suposats lladres i l’amo de la deixalleria – per un delicte de receptació– van ser detinguts in fraganti. Van quedar lliures amb càrrecs.