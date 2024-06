¿Per què hi ha tants robatoris de coure?

Els Mossos d'Esquadra han comptabilitzat, des del mag del 2023 fins a l'abril d'aquest any un total de 627 incidències i 28 detencions relacionades amb la sostracció de metalls, especialment coure, a la demarcació de Lleida. És a dir, gairebé dos casos al dia. Es tracta de furts, robatoris amb força, danys i actes vandàlics, dels quals només s'han resolt un 10,5%. Quant als arrestos, se n'han produït 28 davant dels 49 del maig del 2022 a l'abril del 2023.

El preu del coure fluctua en funció del mercat, però l'últim any ha oscil·lat entre els 5 i els 9 euros el quilo. Això és el que paguen a les ferrovelleries legals. Però és molt difícil que el coure robat trobi sortida en aquests negocis

Actualment, el preu del coure està en un dels valors màxims registrats els últims anys, a uns 9,5 euros el quilo. La policia hi veu una clara relació de causa-efecte.

El coure té múltiples aplicacions, té una vida il·limitada, perquè es pot reciclar, i no deixa traçabilitat. A més, és un dels metalls que millor es paguen. La majoria de coure robat, segons el Gremi de Recuperació de Catalunya, que agrupa unes 300 empreses de ferrovelleria i els Mossos, acaba a l'estranger. Sovint en direcció a l'est d'Europa, per carretera, o al principal consumidor d'aquest metall al món, la Xina, en vaixell.

Des d'un tercer país, el coure se separa del plàstic que el recobreix. Aquí es perd la traçabilitat. Després, un cop triturat i tractat, torna a entrar al circuit, ara ja de manera legal. Es dona la paradoxa que pot acabar al lloc d'on ve.

Els Mossos d’Esquadra van fer l’any passat una trentena d’inspeccions en deixalleries de les comarques del pla de Lleida per detectar infraccions que poguessin estar relacionades amb robatoris de coure o altres metalls, amb una mitjana de dos casos diaris a Ponent. Van aixecar nou actes al detectar infraccions. És a dir, una de cada tres. Per exemple, en quatre casos es van ometre dades obligatòries en els registres –estan obligades per llei a efectuar-los– i també van detectar irregularitats per presentar comunicacions fora de termini o incloure dades falses o ometre-les, entre d’altres.

El control a les empreses de recuperació –n’hi ha una quinzena a Ponent– és una de les eines per fer front a l’augment de robatoris de metall. Val a recordar que a finals de maig la policia, mitjançant el Programa Operatiu Específic (POE) Metall, va decidir elevar al nivell 2 sobre 3 el seu pla de prevenció –ja ho estava a Tarragona i l’àrea metropolitana de Barcelona– i intensificar les mesures davant de l’increment de robatoris de metalls en empreses, obres, infraestructures crítiques i la xarxa ferroviària. Una d’aquestes mesures és augmentar els controls a ferralleries.