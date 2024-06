Controls dels Mossos en deixalleries per l'onada de robatoris diaris de coure

Les comarques de Lleida registren dos robatoris de coure de mitjana cada dia. Per combatre'ls, a part d'incrementar la vigilància en polígons, infraestructures i la xarxa ferroviària, els Mossos han augmentat els controls en ferralleries. Encara que la gran majoria d'empreses col·laboren, calculen que un 10% són còmplices de xarxes criminals.

Els Mossos d’Esquadra van fer l’any passat una trentena d’inspeccions en deixalleries de les comarques del pla de Lleida per detectar infraccions que poguessin estar relacionades amb robatoris de coure o altres metalls, amb una mitjana de dos casos diaris a Ponent. Van aixecar nou actes al detectar infraccions. És a dir, una de cada tres. Per exemple, en quatre casos es van ometre dades obligatòries en els registres –estan obligades per llei a efectuar-los– i també van detectar irregularitats per presentar comunicacions fora de termini o incloure dades falses o ometre-les, entre d’altres.

El control a les empreses de recuperació –n’hi ha una quinzena a Ponent– és una de les eines per fer front a l’augment de robatoris de metall. Val a recordar que a finals de maig la policia, mitjançant el Programa Operatiu Específic (POE) Metall, va decidir elevar al nivell 2 sobre 3 el seu pla de prevenció –ja ho estava a Tarragona i l’àrea metropolitana de Barcelona– i intensificar les mesures davant de l’increment de robatoris de metalls en empreses, obres, infraestructures crítiques i la xarxa ferroviària. Una d’aquestes mesures és augmentar els controls a ferralleries.

El comissari Rafel Comes va explicar el passat 23 de maig que “a Catalunya hi ha 326 gestors de residus; la gran majoria col·laboren, si bé calculem que hi ha un 10% que tenen connivència amb les xarxes que roben i fins i tot han obstaculitzat investigacions”. A més, també han incrementat les inspeccions a vehicles que acudeixen a aquests centres per vendre material, ja que en un elevat percentatge dels robatoris els lladres acudeixen a les deixalleries per vendre’l i treure’n així un rèdit econòmic.

En aquest sentit, la policia catalana va arrestar dijous passat un home per un robatori en una casa de l’Horta. Així mateix, si detecten que algú ha adquirit material robat coneixent la procedència il·lícita és imputat per un delicte de receptació.

El subinspector Josep Gené, cap de la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) dels Mossos a Ponent, explica que “la gran majoria d’empreses fa els registres correctament”. Afegeix que “en cas de detectar una infracció que pugui estar relacionada amb un robatori, derivem el cas a les unitats d’Investigació”.

Els Mossos d’Esquadra han comptabilitzat, des del maig del 2023 fins a l’abril d’aquest any, un total de 627 incidències i 28 detencions relacionades amb la sostracció de metalls, especialment coure, a la demarcació. És a dir, gairebé dos casos al dia. Es tracta de furts, robatoris amb força, danys i actes vandàlics, dels quals només s’han resolt un 10,5 per cent. Quant als arrestos, se n’han produït 28 davant dels 40 del maig del 2022 a l’abril del 2023. En el conjunt de Catalunya, hi ha hagut 5.885 incidents.

Entrevista: Josep Gené, cap URPA dels Mossos Ponent

«La gran majoria d’empreses col·laboren amb nosaltres»

Josep Gené.

Quin tipus de controls fan per detectar robatoris?

Una part són les inspeccions a vehicles que acudeixen a les deixalleries per vendre material. Una altra part són les inspeccions a aquestes empreses. L’any passat en vam fer una trentena.

Quina és la principal dificultat?

Detectar el material robat. El mateix dia que entra en una deixalleria pot ser enviat a un altre lloc.

Com és el tracte amb aquestes empreses?

La gran majoria col·laboren activament amb nosaltres. Les infractores són dos o tres.

Què podria fer-se per millorar la detecció?

Que haguessin de fer més comunicacions o deixar material sospitós en dipòsit.