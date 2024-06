Acusat de robar en una torre de Fontanet, a l'Horta, que ha estat saquejada 30 cops

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous a Lleida un home de 31 anys, que compta amb diversos antecedents, com a presumpte autor del robatori amb força en una torre de la partida Fontanet, a l’Horta. Va ser arrestat per un delicte de robatori amb força. Es tracta d’un immoble que ha patit més de 30 robatoris en els dos últims anys, segons va denunciar el propietari a aquest diari després d’un incendi que hi va haver al magatzem la matinada del 21 de maig. El foc va calcinar dos tractors i d’altra maquinària agrícola i va causar l’ensorrament parcial del sostre.

L’arrest de dijous és el resultat d’una investigació iniciada dilluns després de tenir coneixement que s’havia produït un robatori a l’interior d’una segona residència de la partida Fontanet. Un individu va forçar el cadenat de la porta d’accés i es va emportar un aparell d’aire condicionat, les aixetes del bany, els panys de llautó i divers material fèrric del domicili, provocant importants danys. Davant d’aquests fets, els agents van fer diversos controls en deixalleries de la capital del Segrià, en un dels quals, efectuat dimarts, van localitzar part del material sostret que, posteriorment, va ser entregat al seu legítim propietari. Amb tots els indicis recollits, els investigadors van aconseguir identificar la persona que presumptament havia comès el robatori. L’individu va ser localitzat a les 17.15 hores de dijous al carrer Hostal de la Bordeta i van procedir arrestar-lo.

