Interior proposa un concurs únic per dotar les policies locals

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per

El departament d’Interior estudia impulsar una prova de selecció unificada d’agents de policia local a les regions policials de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran. La iniciativa vol donar resposta a les dificultats que afronten les administracions municipals quan han de convocar noves places. El mateix concurs serviria també per crear una borsa de personal interí perquè els ajuntaments adherits al conveni puguin cobrir baixes o vacants.

Es tracta d’una iniciativa interadministrativa que té un precedent a la comarca del Maresme, on una dotzena de consistoris van delegar al consell la gestió de la contractació dels agents de policia local, estalviant-se així tràmits administratius. Els pressupostos del Govern d’ERC per al 2024 incloïen una partida perquè Interior impulsés les primeres oposicions mancomunades aquest any, però al ser tombats la iniciativa no va prosperar. Cal veure si el pròxim Executiu la rescata. En cas afirmatiu, en els propers dies s’iniciaria la primera convocatòria mancomunada, amb la finalitat que els futurs agents puguin començar a formar-se el setembre del 2025 a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Per la seua part, el director dels serveis territorials d’Interior a Lleida, Xavier Garrós, va assenyalar que malgrat que el Solsonès forma part de la regió policial Central, els municipis que volguessin també podrien adherir-se a la proposta. “Des que un ajuntament inicia els tràmits per convocar oposicions fins que tenen agents ja formats i operatius poden passar dos anys, i aquest sistema reduiria el temps de manera notable”, va explicar Xavier Garrós.

Un compromís de tres anys amb la plaça i equiparar els sous

La falta d’agents de policia local és un mal endèmic en un gran nombre d’ajuntaments petits. Sovint els agents que obtenen plaça demanen de traslladar-se a altres llocs amb millors condicions salarials, entre altres motius. En aquest sentit, el conveni amb Interior planteja una permanència de tres anys per part dels agents locals al lloc on obtinguin la plaça. Paral·lelament, Interior contempla assumir la diferència salarial que hi pugui haver entre municipis.