La Seu d'Urgell estrena residència per a presos de tercer grau

El departament de Justícia ha adequat una residència mixta per a deu presos interns en règim obert a la Seu. Procedeixen majoritàriament del Centre Penitenciari Ponent, encara que n’hi ha d’altres penals de Catalunya. Les dependències, que poden ser utilitzades tant per homes com per dones, es van estrenar a començaments del mes d’abril passat i s’afegeix a unes altres dos residències que s’acaben d’obrir a Martorell i Terrassa.

Es tracta de pisos situats fora de l’àmbit dels centres penitenciaris, en habitatges ordinaris, sense cap tipus de distinció externa i sense funcionaris de presons. Els gestionen de forma conjunta entre Justícia diverses entitats. En el cas del de la Seu, ho fa la Fundació Privada Sant Antoni Abat. Personal de l’entitat passa la nit amb els interns i durant el dia els dona suport perquè es formin, busquin feina, treballin i utilitzin els recursos socials.

A aquests equipaments poden accedir persones en tercer grau, amb un risc baix de reincidència i una bona evolució, per continuar el programa d’intervenció soci educativa i l’itinerari integral de reinserció. Les tres noves residències tenen capacitat per acollir 46 persones en semillibertat i han tingut un cost de 390.782 euros, 114.891 euros dels quals l’ha aportat el Fons Social Europeu en concepte de personal.

Actualment, la xarxa de recursos assistencials del Govern compta amb 17 residències distribuïdes per tot el territori català. Té una capacitat de 361 places: 216 de pernoctació i 145 més per a seguiments. Un 2,4% de les persones classificades en tercer grau compleix el trams final de la condemna en residències fora de l’entorn penitenciari com aquestes. Amb les noves unitats, els interns podran complir la pena a prop de les seues cases, allà on tenen més vinculació social. La residència del Baix Llobregat disposa de 18 places per a homes i dones i, en canvi, la del Vallès Occidental, amb 18 places, és exclusiva per a homes.