Tancament de contenidors al nord de l'Alt Urgell

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet (MEU) ha tancat amb clau els contenidors d’escombraries orgàniques i no reciclables (fracció resta) de tota la seua àrea d’influència. Es tracta de 361 habitacles d’aquestes dos fraccions distribuïts pels 10 municipis de l’Alt Urgell que també gestiona. El primer sector i més gran va ser el de la Seu, la capital, que es va tancar el passat mes de febrer en el marc d’una prova pilot.

L’entitat va completar el tancament fa just una setmana. El gerent, Jordi Vilaró, va explicar ahir que “un 55% de les famílies han recollit el clauer per poder tirar de forma adequada els seus residus”. La xifra, va afegir, és menor a la de la Seu, on es va arribar al 70%. “Sabíem que a la zona més rural seria més complicat ja que hi ha molta segona residència i això dificulta l’entrega dels dispositius i la pedagogia”, va explicar. De fet, la MEU ha decidit iniciar la campanya el mes d’agost “perquè preveiem que és un mes idoni per localitzar-los”, segons Vilaró. L’entitat disposa d’un punt fix d’entrega de clauers al centre cívic de la Seu i ha engegat un altre itinerari que viatja pels ajuntaments i locals socials dels pobles. Dos furgonetes elèctriques recorren els contenidors per recollir les bosses dipositades fora encara que el territori és molt extens i el gerent indica que resulta impossible arribar cada dia a tots els pobles. A la Seu la MEU no ha obert més expedients sancionadors després d’obrir-ne 5 a l’abril.