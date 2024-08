Sant Serni de Tavèrnoles tornarà a lluir el seu altar i el seu baldaquí

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El monestir romànic de Sant Serni de Tavèrnoles, a Anserall, tornarà a lluir el frontal del seu altar i el seu baldaquí gràcies a la reproducció dels originals, que conserva i exposa el Museu Nacional d’Art de Catalunya. El temple, que s’obre una vegada l’any perquè els veïns celebrin la festa de Sant Serni, conserva únicament un estucat de l’època romànica.

El projecte per tornar aquestes peces al seu lloc d’origen va començar fa ara cinc anys. El frontal de l’altar és de la segona meitat del segle XII i servia per decorar i monumentalitzar la part frontal de l’altar. La taula és més gran del que eren habitualment aquest tipus d’estructures i, per això, alguns historiadors han arribat a plantejar la possibilitat que fos un retaule en lloc d’un altar. La iconografia és també singular i poc habitual. La taula està decorada amb les figures de nou sants bisbes representats de forma gairebé idèntica. La figura que presideix l’escena, segons els experts, és sant Serni o Sadurní, bisbe màrtir de Tolosa de Llenguadoc i titular de l’església del monestir.La voluntat és anar recuperant altres pintures a poc a poc. L’ajuntament va treure a licitació les obres per reproduir els dos elements per un import de 31.705 euros i actualment estan en procés de creació en un estudi de Barcelona. La inversió compta amb els ajuts de la Diputació i del bisbat d’Urgell. Per la seua banda, l’alcalde de les Valls de Valira, Ricard Mateu, va apostar per “tornar al seu lloc d’origen” obres d’art “pròpies de les esglésies del Pirineu que en el seu moment van marxar” per ser conservades i exposades en altres centres culturals. Va afegir que espera que els treballs estiguin llestos abans que acabi l’any per col·locar-los a l’església i inaugurar-los.

Sant Serni de Tavèrnoles, catalogat com a BCIN, era una important abadia benedictina, a mig camí entre la Seu i Andorra. Actualment només es conserva l’església.