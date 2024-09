Alinyà estudia regular l'accés motoritzat a la seua muntanya

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’accés motoritzat a la muntanya d’Alinyà, a l’Alt Urgell, podria quedar restringit a partir d’aquesta tardor per a tots els visitants a aquest enclavament natural. Després de més de quinze anys de negociacions per tancar l’espai, l’acord sembla que està a punt d’arribar de la mà de totes les entitats que gestionen la muntanya, entre les quals la Fundació Catalunya la Pedrera, els ajuntaments de Fígols i Alinyà i Odèn, així com la Reserva Nacional de Caça del Cadí i els Agents Rurals.

L’alcalde de Fígols, Lluís Riu, va assegurar que “encara no hi ha un acord ferm” i va indicar que falten noves reunions amb tots els agents implicats per concretar la regulació de l’accés. Va explicar que la voluntat és la de “comptar amb el consens de tots” i va afegir que també proposaran “una consulta als veïns”.

De moment, l’ajuntament ja ha instal·lat un plafó informatiu en una de les entrades en el qual s’explica la voluntat de regularitzar l’accés a aquest espai, propietat de la Fundació Catalunya la Pedrera. La proposta passa per instal·lar barreres en tres punts diferents per limitar el pas de vehicles, i els turistes només podran accedir-hi a peu o amb bicicleta.

Una de les barreres s’instal·laria al camí principal a la zona de Coll de Boix. La idea inicial, segons han apuntat fonts municipals, és que els veïns dels municipis de Fígols i Alinyà i d’Odèn continuïn tenint accés amb cotxe a la muntanya. En un dels accessos s’habilitaria una zona d’aparcament.

L’objectiu dels gestors de la muntanya d’Alinyà és preservar la biodiversitat de la zona, així també com la sostenibilitat de les activitats productives. En diverses ocasions els responsables de la muntanya han advertit turistes que circulen amb vehicles per fora de les pistes habilitades. Aquesta és una problemàtica que s’incrementa en època de bolets. La muntanya és refugi d’espècies com l’isard o el gall fer.