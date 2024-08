Els propietaris de Tor avisen empreses turístiques d'Andorra que no poden utilitzar la muntanya sense permís

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

La llegenda de Tor i de la seua muntanya maleïda ha atret aquest any més que mai els turistes i ha empès empreses del sector, especialment d’Andorra (limítrof amb Alins), a oferir rutes guiades pel terme i pel poble, on es visiten alguns racons com les cases Sansa i Palanca, que porten el nom dels principals personatges de la història negra recent d’aquest poble d’Alins, popularitzada encara més en els últims mesos per la sèrie de Carles Porta a 3Cat.

La Comunitat de Propietaris de la muntanya ha decidit intervenir i ha enviat un correu a una quinzena d’empreses amb seu a Andorra que operen “de forma il·legal, sense permís, a la nostra muntanya” per advertir-los que la seua activitat en aquest espai, de propietat privada, requereix autorització. També els demana deixar de publicitar rutes a Tor sense el seu permís. “Mentre no disposin de l’autorització expressa, els requerim que s’abstinguin de dur a terme qualsevol activitat, del tipus que sigui, dins dels límits de la nostra propietat”, assenyala el requeriment. Els amos de Tor es mostren fins i tot oberts a prendre “mesures legals” en cas que no es compleixi la seua demanda.

Esportistes i turistes freqüenten el poble - GERARD HOYAS

Fonts de la comunitat de propietaris van assenyalar que també empreses britàniques i franceses porten a terme rutes, sovint motivades pel “morbo” dels crims de Tor. Les d’Andorra parteixen de la Massana, Pal o Arinsal, segueixen pel port de Cabús, arriben a Tor i tornen. I ho fan per un dels dos accessos: “El de Sansa o el de Palanca.” “Estem decidits” a acabar amb l’ús de camins privats de manera impune, van assenyalar.

Sovint, les empreses turístiques han demanat autorització al Parc Natural de l’Alt Pirineu per operar a Tor, però el parc no n’és amo, assenyalen les fonts. Els propietaris no preveuen cobrar ara cap taxa de pas però sí que demanaran una donació voluntària per a una causa altruista o solidària. A l’octubre van instal·lar dos tanques d’accés, que ara per ara estan aixecades, amb la previsió de tancar la muntanya a l’hivern.

Enderroquen la cabana dels hippies pel risc de col·lapse

L’anomenada cabana dels hippies, visitada també pels turistes que segueixen les rutes per Tor. - GERARD HOYAS

La comunitat de propietaris de Tor ha demolit aquesta setmana l’anomenada cabana dels hippies, una cabana de fusta que va servir de refugi als anys 90 a un grup de buscavides que es van instal·lar a prop del poble de Tor i que comptaven amb el permís de Josep Montané, Sansa, per viure a les bordes de Pleià. Fonts de la comunitat de propietaris van explicar ahir que la construcció era un perill per risc de col·lapse, ja que havia patit un incendi que va deixar un dels dos pilars danyat.La cabana dels hippies forma part sovint de les rutes turístiques que utilitzen com a relat els capítols més negres de la història de Tor, en què Sansa va ser trobat mort el 1995, quinze anys després que morissin a trets dos treballadors del Palanca, i mesos després de ser declarat únic propietari de la muntanya, una sentència que més tard seria rectificada. En els últims anys, la incorporació de nous amos a la comunitat de propietaris ha pacificat antics conflictes per la muntanya.