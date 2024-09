Veïns de la Seu d'Urgell recullen firmes per reclamar els descomptes per reciclar bé

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Un grup de veïns de la Seu d’Urgell ha reivindicat el cobrament dels descomptes que l’empresa que gestiona la recollida d’escombraries va prometre per reciclar bé els residus. Ho ha fet amb una recollida de firmes per exigir a la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet (MEU) que apliqui la rebaixa prevista al rebut de les escombraries després de la implantació del nou esistema de recollida, que des del mes de maig passat obliga tots els ciutadans que resideixen als municipis que formen part d’aquesta mancomunitat a identificar-se abans de dipositar la bossa de residus al seu contenidor.

El col·lectiu de veïns considera que l’entitat ha “incomplert” l’acord que va anunciar i ho veu un “abús”. El descompte, al qual poden optar les famílies que separen correctament les fraccions de les escombraries, és de fins a 20 euros per cada quadrimestre (cinc euros al mes).La Mancomunitat, al seu torn, ha volgut tranquil·litzar les famílies i ha explicat que “totes aquelles que estan fent un bon ús del sistema rebran el descompte a la pròxima factura”, prevista per al desembre.El gerent, Jordi Vilaró, va explicar que de les 6.800 famílies que hi ha a la Seu, 1.700 habitatges (un 25%) han complert amb els nivells de reciclatge i han aconseguit el descompte màxim (20 euros), i unes altres 3.600 rebran un descompte parcial (que girarà entorn dels 11,85 euros). Va afegir que la propera setmana enviaran una carta informativa a totes les famílies.La taxa de les escombraries la cobren tres vegades l’any i està formada per un tram fix i un altre de variable, que es calcula en funció del nivell de reciclatge de cada habitatge. En el cas del tram variable, es cobra amb un quadrimestre de retard.Així, a les factures rebudes aquest mes de setembre, el tram variable reflectit és el de gener a abril, quan el nou sistema de reciclatge encara no havia començat. “A l’última factura de l’any sortirà reflectit el tram variable de maig a agost”, va assegurar Vilaró, que va demanar disculpes “per no haver explicat millor el sistema i haver provocat que la gent se sentís enganyada”.

Contenidors amb identificació obligatòria des de finals de maig

Des del passat 29 de maig els veïns de tot el municipi s’han d’identificar per poder obrir la tapa dels contenidors i abocar les escombraries. Ho fan o bé amb el clauer que els ha entregat l’ens gestor o bé amb una aplicació mòbil. Al cap d’un mes, el tancament dels contenidors ja havia donat els primers fruits. Després de la prova pilot que primer es va portar a terme en una petita zona de la Seu, el reciclatge ja havia passat del 54 al 66%.Aquest sistema es va començar a implantar fa dos anys, quan la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet va instal·lar els primers contenidors intel·ligents. En aquell moment la identificació de l’usuari era voluntària i qui ho fes i separés bé les fraccions ja podia accedir als descomptes en la taxa de les escombraries. Tal com fixa l’ordenança, la rebaixa és d’un màxim de 60 euros a l’any o l’equivalent a cinc euros al mes. Els rebuts són quadrimestrals.