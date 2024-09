Convoquen protestes per un habitatge digne

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Col·lectius de veïns de les comarques de muntanya de Catalunya i d’Andorra han impulsat la plataforma Pirineu Viu per lluitar contra els efectes que té l’anomenat “monocultiu turístic” sobre el territori. L’entitat, que agafa el relleu de la Plataforma Stop JJOO, va anunciar ahir des de l’aeroport d’Andorra-la Seu mobilitzacions per “defensar els drets bàsics” dels ciutadans que viuen tot l’any al Pirineu. El col·lectiu aglutina persones de l’Alt Pirineu i Aran i de les comarques del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès, a més del Principat d’Andorra.

Júlia Leigh, una de les portaveus de l’organització, va explicar que s’afegeixen al moviment que “va explotar” a l’estiu a les illes Balears i les Canàries i que “aquest hivern li toca al Pirineu”. En aquest sentit, va anunciar que els pròxims dies faran públiques les convocatòries de mobilitzacions per un habitatge digne al Pirineu. Un altre dels portaveus, Arnau Corberó, va denunciar que s’han organitzat “perquè no podem més: el Pirineu està al límit i fa falta una resposta col·lectiva a escala Pirineu”. Va afegir que el problema de l’habitatge “és a causa de la sobresaturació turística i de segones residències” que viuen les comarques de muntanya.La plataforma assegura que al Pirineu hi ha “gairebé tants llits turístics com habitants” i “un 60% d’habitatges de segona residència”. A més de les mobilitzacions, Pirineu Viu va anunciar que també convocarà cicles de debat i activitats de conscienciació i de reflexió sobre el model de creixement econòmic al territori. La presentació de la nova organització es va fer a l’exterior de la terminal de l’aeroport al considerar que és “una infraestructura clau de la zona per traslladar rics cap a Andorra”.