Rescaten un boletaire perdut a Coll de Nargó

Aquest migdia, els Bombers de la Generalitat han activat un operatiu de recerca per un boletaire perdut a la zona de Gavarra, Coll de Nargó, després de rebre l'alerta per part del seu company a les 14.34 h. Ràpidament, els equips d'emergència s'han mobilitzat per localitzar l'home, que ha estat trobat poc després amb signes evidents de cansament.

Un cop localitzat, els efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) l'han assistit al lloc, assegurant-se que es trobava en condicions segures abans d'acompanyar-lo fins a un helicòpter dels Bombers per a una valoració sanitària. Posteriorment, l'han portat al vehicle.

En l'operatiu han participat dues dotacions de Bombers de la Generalitat en coordinació amb el Sistema d'Emergències Mèdiques.