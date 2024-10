Factures del consorci Segre-Rialb sense pagar per falta d'interventor

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La marxa el 31 de juliol passat de la interventora contractada pel Consorci Segre-Rialb, que gestionava els 2,5 milions de les subvencions Next Generation, ha deixat en escac empreses que no poden cobrar les factures dels treballs realitzats. Les més afectades són les tres que s’encarreguen de la construcció del centre d’escalada i esports de muntanya de Peramola, en obres des de la primavera passada. També estan paralitzats els pagaments de part de l’obra per construir el sender de la Ribera Salada, que transcorre entre el pont d’Ogern i el d’Altès, a Bassella.

L’alcalde de Peramola, Joan Puig, va explicar que l’obra del centre d’escalada està dividida en diversos lots i que hi ha pendent de certificar i pagar factures per valor de “més de 50.000 euros”. Els afectats són el constructor, l’empresa que està adequant el rocòdrom interior i la firma que es fa càrrec de la instal·lació de l’ascensor. “No estem parlant de multinacionals, sinó d’empreses petites que estan aguantant com poden els retards però que si no paguem aviat no descarten haver de parar”, va lamentar. Per una altra banda, a Bassella, l’alcaldessa, Cristina Barbens, va dir que l’obra del sender està acabada però que “queden pendents de pagament 3.800 euros de la direcció de l’obra i uns altres 8.657 euros d’un dels proveïdors”. La falta d’aquesta figura afecta també expedients d’adjudicació d’obres pendents, com l’adequació dels accessos i la senyalització del pantà de Rialb, que afecta Tiurana i Bassella.

El president del Consorci Segre-Rialb, Josep Tàpies, va explicar que després de més de dos mesos de bloqueig “comencem a veure la llum” i que l’entitat ultima la contractació d’una nova interventora, que s’incorporarà durant els propers dies. Així, Tàpies va agrair “la paciència dels industrials que han continuat tirant endavant les actuacions malgrat no cobrar les factures”.