Joan Gil: “La creació audiovisual al Pirineu és pràcticament inexistent”

“La creació audiovisual al Pirineu és pràcticament inexistent” - C. SANS

La Felicitat és el títol del film que homenatja l’artesà del formatge Salvador Maura, un treball dirigit pel cineasta Joan Gil, de la productora The Cast, establert al petit poble d’Estamariu, amb tot just 130 veïns, i que es va estrenar la setmana passada als Cines Guiu de la Seu dins de la programació cultural de la mil·lenària Fira de Sant Ermengol.

Qui és el protagonista de la pel·lícula?

És l’elaborador de formatges Salvador Maura, que s’interpreta a si mateix però en un context d’una història de ficció ben diferent de la del seu dia a dia. Malgrat ser una història de mitja ficció, el film té una part didàctica no explícita sobre el procés d’elaboració del formatge, tenint en compte que bona part del rodatge s’ha fet a les instal·lacions de la Formatgeria Mas d’Eroles d’Adrall, a Ribera d’Urgellet. Així mateix, al marge del mateix Maura, el repartiment compta també amb les actrius Carmen Aril i Jana Mikulová, que fa el paper d’una nouvinguda que ha anat a viure al Pla de Sant Tirs fugint de la guerra d’Ucraïna.

Quin és l’argument?

El protagonista és un artesà del formatge i la seua dona, que estan passant per una crisi personal i de relació profunda. Ell, desbordat per la feina, contracta una dona que viu al Pla i que ha arribat fugint de la guerra. L’aparició d’aquest personatge remourà encara més la seua convivència, fent aflorar tota mena d’emocions entre ells. Al final, una acció inesperada els farà reflexionar, donant als tres l’oportunitat de ser feliços.

D’on va sorgir la idea?

Era la primera vegada que ens reuníem relaxadament com a amics amb el Maura, el protagonista. Vaig anar a veure’l a l’obrador d’Adrall i després d’una agradable xarrada entre formatges i una bona cervesa artesanal va saltar l’espurna del projecte. De fet, la proposta me la va fer ell i d’allà vaig començar a redactar el guió de la història, que tracta temes fonamentals com són la salut mental i l’equilibri emocional i en la qual molta gent pot sentir-se reflectida.

Vostè defineix el treball com una pel·lícula de quilòmetre zero.

Totalment. Els tres actors principals i la resta de persones que també apareixen a la cinta són persones reals, de la comarca, amateurs, que mai abans havien treballat davant d’una càmera i segurament tampoc no s’havien imaginat que arribarien a fer-ho. Totes tenen un talent per actuar. L’experiència de rodar amb actors naturals no ha estat complicada, però sí laboriosa.

En certa manera, ret un homenatge a la comarca de l’Alt Urgell?

La comarca i tota la seua gent són fantàstics per si sols, no els fa falta cap homenatge, però sí, podríem veure-ho d’aquesta forma, ha estat un retrat amable i molt enriquidor.

Després de l’estrena en el marc de la fira el cap de setmana, on podran veure el seu treball els espectadors?

La pel·lícula, de 67 minuts, la presentarem en diferents festivals que encara estan per definir però amb l’objectiu d’incentivar la creació del sector audiovisual que, al Pirineu, és pràcticament inexistent.

The Cast és una productora petita. Ha estat difícil buscar finançament?

N’hem assumit una part però comptem amb el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, el consell comarcal de l’Alt Urgell, la Fundació Planes Corts, 16nou Serveis Audiovisuals i Dolby Atmos.