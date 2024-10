Visita a un nou allotjament rural i al Museu de la Moto, que reobre divendres

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, es va desplaçar ahir a Bassella, on es va reunir amb l’alcaldessa, Cristina Barbens. Va abordar diferents qüestions bàsiques al municipi, així com qüestions sobre infraestructures viàries de connexió amb altres pobles de la comarca i comarques veïnes.

En aquest sentit, Crespín va voler incidir en “la importància” del projecte de la futura rotonda a l’N-260, al seu pas per Montferrer, “un projecte que el ministeri de Transports ha licitat per 841.613 euros, iniciant la tramitació administrativa per fer-lo realitat”, va dir.

Posteriorment, es va informar del projecte d’emprenedoria turística Cal Jan, una iniciativa que du a terme un jove del municipi que des de fa dos anys treballa per oferir un nou allotjament turístic en el conjunt de la comarca de l’Alt Urgell potenciant “Bassella com a destinació turística familiar”.

Va finalitzar el seu viatge amb la visita al Museu de la Moto de Bassella, espai que reuneix una de les col·leccions més completes de la història del motociclisme i que, després d’un període de tancament per reformes de l’espai, reobre aquest divendres les portes. “Una parada obligatòria per a tots els amants del motor i un atractiu turístic al Pirineu”, va indicar.