Nou espai esportiu i fitnes outdoor per a Inef

Inef-Pirineus va presentar ahir a les autoritats municipals de la Seu d’Urgell el nou espai esportiu i de fitnes exterior de què disposa des de fa tot just un mes. L’equipament, conegut com CUBOFIT, ha estat instal·lat al Parc del Segre, al costat de la zona del parc esportiu per a la gent gran.

El principal objectiu d’aquest gimnàs a l’aire lliure transportable, segons va explicar la directora d’Inef-Pirineus, Sílvia Puigarnau, és alliberar altres espais municipals que utilitzaven fins ara els alumnes, a l’espera de disposar del nou edifici universitari.

L’acte va consistir en una sessió d’activitat física saludable per als regidors de l’ajuntament de la Seu. Puigarnau va agrair la col·laboració de l’ajuntament i del Parc del Segre i va apuntar que l’espai podria obrir-se a la ciutadania.