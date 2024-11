La Generalitat impulsa la construcció de l’INEFC Pirineus amb una inversió de 4 milions d’euros a la Seu d’Urgell

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha refermat aquest divendres el compromís de la Generalitat per tirar endavant la construcció de la seu que ha d'acollir l'INEFC Pirineus, ubicada provisionalment a l'Edifici de Les Monges de la Seu d'Urgell. Així, està previst que la inversió es faci en dos anualitats, amb una primera d'1,2 milions d'euros i una segona dels 2,8 restants. En aquest sentit, el conseller ha assegurat que, malgrat que aquesta aportació estava "aparaulada" en el mandat anterior, s'han trobat que la partida econòmica no estava "assegurada" i ha calgut buscar recursos. La licitació de les obres de les noves instal·lacions, que s'ubicaran a la zona de l'Horta del Valira, es preveu fer durant el primer trimestre de 2025.

Álvarez s'ha reunit amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i representants de l'INEFC per explicar-los-hi que ja han pogut salvar les "dificultats" amb què s'havien trobat i, per tant, compten amb els recursos econòmics necessaris per poder fer front a la seva part de la inversió en la construcció del nou edifici. Així, ha anunciat que, en les pròximes setmanes, tot es materialitzarà en un acord de govern. Cal tenir en compte que, fins arribar als 11,5 milions d'euros en què estan pressupostades les obres, la Diputació de Lleida farà una aportació de 4 milions i el consistori de la capital alturgellenca una altra de 3,5 milions.

El conseller ha destacat que aquest és un dels projectes "més interessants" del departament i l'ha qualificat de "dinamitzador, creador d'oportunitats i atractiu", a més de situar-lo com un referent a l'estat espanyol. Respecte als mundials de piragüisme que ha d'acollir Sort i la Seu d'Urgell, ha dit que s'hi treballa de "forma intensa" i que aposten per la "descentralització dels grans esdeveniments esportius".

Per la seva banda, Barrera ha recordat que el projecte del nou edifici es va aprovar el mes passat i que, posteriorment, s'han demanat els informes sectorials a diferents departaments de la Generalitat i entitats. L'alcalde també ha detallat que l'encariment en el preu de la construcció l'assumeix el consistori, on s'ha passat d'una inversió inicial prevista d'un milió a fer-ho, gairebé, en la mateixa magnitud de la resta d'administracions implicades.

Mentre, el director de l'INEFC, Eduard Inglés, ha ressaltat que el nou edifici és "imprescindible" per continuar amb el projecte de desplegar els estudis universitaris al Pirineu. D'aquesta manera, ha explicat que la voluntat és créixer en l'àmbit de la recerca i formacions de postgrau i doctorat, a més d'establir col·laboracions internacionals. Pel que fa la capacitat de la nova seu, permet doblar el nombre de places, que ara són 40 per curs, encara que aquesta és una qüestió de la qual no se n'ha parlat.