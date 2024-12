Peramola impulsa la pràctica de l'escalada

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Els amants de l’escalada disposen des del cap de setmana del nou centre d’acolliment i dinamització d’aquest esport de Peramola. L’equipament està situat a la segona planta del Casino. Les obres han suposat una inversió de 370.000 euros, que han comptat amb finançament europeu dels fons Next Generation, que ha cobert els primers 350.000 euros, mentre que els 20.000 euros restants han anat a càrrec de les arques municipals. D’aquesta manera, la reforma va començar el mes d’abril passat i ha permès rehabilitar tota la part superior de l’edifici, que estava en desús i en un estat precari. El centre disposa d’un rocòdrom interior i d’un vestidor.

El nou espai esportiu forma part d’un pla més ambiciós per impulsar un nou model de turisme sostenible al municipi, segons va explicar l’alcalde, Joan Puig. La localitat és un punt clau en el sector de l’escalada i ofereix més d’una desena d’itineraris de diferent complexitat. Cada any la visiten milers de persones però l’ajuntament considera que Peramola encara no ha tret el màxim profit d’aquesta particularitat. Ara, el consistori estudiarà la fórmula per gestionar l’espai.

Així, l’objectiu és donar cabuda a tota mena d’activitats, com per exemple cursos d’escalada, però també a iniciatives socials i culturals. En paral·lel, el consistori de la localitat ha construït una àrea per a autocaravanes, situada als afores del nucli urbà.