Proves per a la conversió en zona de vianants de l'avinguda Meritxell

El Comú d’Andorra la Vella ha anunciat que portarà a terme una prova pilot l’any vinent per convertir en zona exclusiva per a vianants la part de l’avinguda Meritxell que transcorre entre la plaça del Poble i la plaça de la Rotonda, una de les principals artèries comercials del país.

El Comú tenia prevista la remodelació de la plaça del Poble i aprofitarà l’actuació per impulsar la prova, que permetrà disposar de la totalitat del trajecte de l’avinguda Meritxell convertida en zona de vianants després que fa ja temps es decidís vetar la circulació a la part baixa d’aquesta avinguda i a la Carlemany d’Escaldes-Engordany. Fonts del sector comercial han explicat que veuen amb bons ulls la iniciativa. El Comú, per la seua part, haurà d’estudiar la fórmula per garantir l’accés als pàrquings de la zona.

La prova pilot serà l’any que ve i afectarà el tram entre la plaça del Poble i la de la Rotonda

D’altra banda, Andorra la Vella estudia també recuperar espais públics i ja ha iniciat converses amb la propietat dels antics Cinemes Modern per convertir-los en un espai cultural i donar-los una segona vida.

La voluntat del govern de la parròquia, segons ha avançat el cònsol major, Sergi González, és “dotar d’ànima” l’artèria comercial i “fer desaparèixer la clàssica glorieta” que hi ha al centre.