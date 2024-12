Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Castellnou de Seana llueix aquestes festes un pessebre i un arbre de Nadal fets de ganxet a la plaça de l’Església. Els han fet nou veïns, en una iniciativa ideada per Mariló Manzano. I és que aquest tipus de tasques manuals compten amb una gran afició en aquest municipi: durant l’any van dissenyar mandales que van passar a adornar molts balcons. Per al pròxim any, hi haurà més elements decoratius per atreure la visita de curiosos.