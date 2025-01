Organyà dobla la reserva d'aigua potable amb un segon dipòsit

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Organyà doblarà la reserva d’aigua potable del municipi. Ho farà amb l’ajuda d’un segon dipòsit, que tindrà capacitat per emmagatzemar 800 metres cúbics i que se sumarà a l’actual, de 1.000 metres cúbics. El consistori acaba d’adjudicar els treballs a l’empresa Maquinaria Constructiva Benmitsu SL, que ha guanyat el concurs públic per un import de 201.720 euros (amb impostos). El primer edil, Celestí Vilà, va explicar que aquesta infraestructura permetrà tirar endavant el nou polígon industrial d’Els Vilansats, ja que part de l’aigua que emmagatzemarà serà per proveir aquest sector industrial.

La xarxa de distribució d’aigua potable d’Organyà s’alimenta exclusivament de la Font Bordonera, que ha anat sent ampliada i millorada. Tanmateix, “ara ja era necessari ampliar la dotació, ja que el poble ha crescut i les empreses que s’hi instal·lin també necessiten tenir assegurat aquest recurs”, va afegir l’alcalde. El nou dipòsit es construirà al costat de l’actual i funcionaran “de manera paral·lela”, va concloure. Abans que entrin en funcionament de manera simultània, el dipòsit actual haurà de ser sotmès a reparacions. Les obres començaran la primavera que ve i hauran d’estar a punt al setembre.

Aquests treballs compten amb ajuts de la Diputació i fons de les arques municipals. Per una altra banda, l’ajuntament va informar que, a principis d’any, començaran les obres del nou accés al polígon industrial.

D’altra banda, l’ajuntament porta a terme obres de millora al camp municipal de futbol de Les Lloredes. L’actuació consisteix en la millora de la grada i de la rampa d’accés a la zona de vestidors. També estan reparant la zona posterior de la porteria sud. L’actuació, que suposa una inversió de 39.000 euros, compta amb una subvenció del departament de Presidència de la Generalitat de 35.000 euros.