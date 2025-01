Reformes per gairebé un milió d'euros a l'ajuntament

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Golmés ha iniciat les obres de reforma de la seua seu, que compten amb un pressupost de 982.476 euros i estan subvencionades en un 80 per cent per fons europeus. El projecte va ser l’únic de la demarcació a ser seleccionat per a aquesta convocatòria del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del ministeri de Transports, Mobilitat Sostenible, Habitatge i Agenda Urbana per a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP). En total, es van destinar 450 milions a la línia 2 de l’esmentada convocatòria i Golmés va aconseguir 773.540,91 euros. Les obres hauran d’estar a punt abans del 31 de març del 2026.

L’empresa adjudicatària dels treballs, l’UTE Voracys-Cozubic Golmés, les preveu portar a terme en deu mesos, per la qual cosa estaran acabades a la tardor. Mentre durin les obres, les dependències del consistori s’han traslladat a un edifici municipal ubicat al carrer Excases, a pocs metres de l’edifici consistorial. Els treballs permetran ampliar les actuals oficines, que passaran a ocupar la segona planta. Concretament, allotjaran els serveis tècnics, els socials així com el Jutjat de Pau i una sala de reunions. Al primer s’ubicarà una sala per a l’oficina de Correus. També s’habilitarà un ascensor que comunicarà les tres plantes de l’equipament.