Adjudiquen la rehabilitació de 32 voreres del municipi

L’ajuntament de la Seu va adjudicar ahir les obres per rehabilitar el paviment de les voreres del municipi. El projecte contempla actuacions en un total de 32 carrers, avingudes i places de la població. Els treballs, que aniran a càrrec de l’empresa local Transports i Excavacions Meya, SL, suposaran una inversió de 181.500 euros.

L’alcalde, Joan Barrera, va manifestar que l’adequació de la via pública “davant del deteriorament que presenta des de fa anys com a conseqüència de mala execució o creixement d’arbres, és un dels eixos fonamentals d’actuació per part de l’actual equip de govern”. El projecte preveu quatre zones d’actuació diferents que es faran per fases, una cada any.

Les primeres actuacions començaran entre els mesos de maig i juny d’aquest mateix any. Entre els primers carrers a actuar destaquen Pau Claris, Sant Ot, plaça Catalunya, passeig Joan Brudieu, Joaquim Viola, Germandat de Sant Sebastià, Sant Ermengol, Orri o Mare Janer.

De manera paral·lela, també s’aniran reparant paviments d’alguns carrers dels barris del municipi. En aquest cas, l’execució anirà a càrrec de les brigades municipals.