Una ruïna que s’expandeix: el deteriorament del castell medieval de Peramola posa en perill immobles contigus
Està catalogat com a BCIN i l’ajuntament reclama ajuda a les administracions per actuar
L’antic castell medieval de Peramola, conegut popularment com el Casal, està a un pas de la ruïna però el deteriorament no es queda només en l’estructura de l’edifici, sinó que afecta les dos cases que hi són a tocar. L’immoble està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) però s’ha convertit en una amenaça per als veïns. Malgrat la seua protecció oficial, el monument es troba en mans privades. Fa anys que l’ajuntament de Peramola intenta expropiar l’edifici als hereus.
Una de les propietàries afectades és Carme Fornés, veïna de Peramola i que fins al mes de gener passat vivia a cavall de Lleida, on treballa, i el seu poble natal. A començaments d’any va descobrir unes grans esquerdes a l’interior de casa seua i, alertada per un tècnic, va sol·licitar una revisió dels Bombers, que van precintar l’habitatge.
Des d’aleshores, només hi pot accedir per treure pertinences. Ha hagut d’instal·lar mesuradors d’esquerdes a les parets de la casa per controlar el moviment i la situació empitjora dia rere dia ja que l’envà que afronta amb el que era el castell està cedint, sobretot, com a conseqüència de les pluges. L’edifici del castell va perdre la teulada arran de fortes ventades l’any 2016 i des d’aleshores l’aigua entra directament a l’interior de l’immoble.
La situació impedeix a Fornés també fer ús del pis turístic que regenta, que ha quedat igualment precintat, i que està situat a la planta baixa del seu habitatge, contigu al castell. En el moment d’haver d’abandonar l’habitatge, aquesta veïna assegura que l’allotjament rural era ocupat i tenia reserves per a les setmanes següents.
Els veïns de Peramola fa anys que alerten de l’estat tan deteriorat d’aquest edifici, que conserva restes de l’estructura original.
L’immoble, d’origen medieval, va ser un llegat d’Arnau Mir de Tost al seu net l’any 1071. Després de passar per diverses famílies nobles, va ser un edifici que va acollir activitats comunitàries i més recentment, un centre parroquial en el qual també s’havien fet representacions teatrals però ara fa dècades que es troba en desús i ningú no se’n fa responsable.
L’alcalde de Peramola, Joan Puig, va reconèixer que l’estat de conservació “és molt deficient” i va recordar que fa anys que treballa per expropiar-lo. També han iniciat un procés per declarar-ho en ruïna “per actuar i assegurar-ne l’estructura i posteriorment reclamar de manera subsidiària les despeses als propietaris”.
“Sento decepció per la inacció de l’administració”
Carme Fornés, veïna afectada per la falta de conservació del castell, assegura que se sent “decebuda per la inacció de l’administració davant l’abandó consentit dels propietaris del patrimoni de tots, amb greuges al patrimoni dels veïns”. Fornés va exigir “celeritat”, va dir que està disposada “a fer el que calgui per salvar casa meua i poder recuperar la propietat i el negoci” i va afegir que se sent “abandonada”. Segons Fornés, l’ajuntament ha emès una ordre d’execució de manteniment que, “sense tenir-hi res a veure”, m’obliga també a mi a actuar.