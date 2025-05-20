La mostra de formatges de Sant Ermengol seguirà al centre de la ciutat
L’ajuntament de la Seu d’Urgell va anunciar ahir que la Fira de Sant Ermengol 2025, que se celebrarà entre els dies 17 i 19 d’octubre, mantindrà el format que va estrenar en l’edició de l’any passat. La mostra de formatges inclosa en el marc de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que assolirà la 31 edició, continuarà al passeig Joan Brudieu. Feia tres dècades que per l’esdeveniment se celebrava a la zona poliesportiva però l’ajuntament la va traslladar al centre per reactivar l’economia de la ciutat.
La regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, va indicar que mantindran el format de les casetes de fusta instal·lades a la part exterior del passeig i que inclouran “petits canvis” però que no afectaran la ubicació d’aquesta mostra. Ho va dir en el marc de la presentació de la lletera de la Fira de Sant Ermengol 2025, la principal imatge del certamen mil·lenari.
L’edició d’aquest any arriba “amb una imatge simbòlica i profundament arrelada al territori”, va dir Tó. El color blau és el protagonista d’aquesta nova edició que emmarca unes flors “que representen tot allò que creix quan es respecta la terra: biodiversitat, fragilitat i força, arrelament i esperança”, va afegir Tó. La lletera és obra de l’artista Carmen Invernón.