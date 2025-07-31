La UE finançarà l’estudi de viabilitat del tramvia entre la Seu d’Urgell i Andorra
El projecte Tramvalira preveu rebre 329.841 euros per a aquest estudi
El programa europeu de cooperació transfronterera (Poctefa) destinarà 329.841 euros a impulsar l’estudi del projecte Tramvalira, el tramvia que preveu connectar la Seu d’Urgell i Andorra.
Es preveu que l’aprovació definitiva d’aquesta ajuda sigui el setembre d’aquest any, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat aquest dijous en un comunicat.
La iniciativa vol millorar la connexió entre la Seu d’Urgell i Andorra de forma més sostenible, ja que més de 1.600 persones passen la frontera diàriament, principalment en vehicle privat.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat que el projecte marca la "planificació de la futura xarxa territorial de trens i tramvies a Catalunya".
Els projectes finançats pel programa Poctefa implementen estratègies d’acció mediambiental i climàtica elaborats pels estats membres i exigits per la legislació o les polítiques mediambientals i climàtiques específiques de la Unió Europea.