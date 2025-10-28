El 'workshop' ocupacional de l'Alt Urgell supera el centenar de participants per primer cop
Prop d'una trentena d'empreses, incloent-hi d'Andorra i la Cerdanya, han participat en l'onzena edició d'aquest esdeveniment transfronterer celebrat el maig de 2025
L'onzena edició del 'workshop' ocupacional de l'Alt Urgell ha aconseguit aquest maig de 2025 una fita històrica en superar per primera vegada els cent participants inscrits. La trobada, que ha tingut lloc a l'auditori del Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu, ha comptat amb la participació de 28 empreses, xifra que representa un augment del 10% respecte a edicions anteriors, oferint als assistents l'oportunitat de participar en entrevistes directes amb més d'una setantena d'ofertes laborals disponibles.
El caràcter transfronterer de l'esdeveniment s'ha consolidat amb la presència d'empreses de l'Alt Urgell, la Cerdanya i Andorra, aquestes últimes representant fins a un 30% del total de companyies participants. Ricard Cabré, tècnic de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, ha destacat que aquest 'workshop' constitueix un dels moments culminants de la feina que es desenvolupa durant tot l'any entre l'ens comarcal i el teixit empresarial de la zona.
La ubicació pirinenca de l'esdeveniment ha facilitat un contacte més proper entre candidats i responsables de recursos humans, creant un ambient més distès per a les entrevistes laborals. Cabré ha subratllat l'oportunitat que suposa el mercat laboral andorrà pels veïns de la comarca, esmentant que una nova superfície comercial al Principat busca actualment mig centenar de treballadors. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la incorporació per primera vegada de l'estació d'esquí de Masella, de la comarca veïna de la Cerdanya.