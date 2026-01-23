SANITAT
Vaga de metges una setmana al mes a partir del febrer
Fins al juny, per reclamar millores laborals. Renovació de l’eConsulta a l’aplicació La Meva Salut per fer-la més àgil
Els sindicats mèdics van anunciar ahir que a partir de febrer preveuen fer vaga una setmana cada mes, fins al juny, per reclamar un estatut marc propi, eliminar les guàrdies de 24 hores, una reducció de la jornada laboral i una nova classificació professional. Aquesta aturada arriba després de les dos jornades de vaga de la setmana passada i del desembre i ha estat pactada per tots els membres de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, entre els quals Metges de Catalunya. Les vagues estan convocades del 16 al 20 de febrer, del 16 al 20 de març, del 27 al 30 d’abril, del 18 al 22 de maig i del 15 al 19 de juny. Abans, el 14 de febrer, han convocat una manifestació a Madrid.
D’altra banda, el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha renovat el servei d’eConsulta de l’aplicació La Meva Salut per millorar la navegació i comunicació digital amb els professionals sanitaris. Ha creat una interfície més clara, una organització de la informació més intuïtiva i noves funcionalitats que fan més àgil l’enviament, seguiment i la gestió de les consultes. També es millora el procés per iniciar una nova consulta marcant els passos a seguir i es pot redactar un missatge i adjuntar fins a tres documents o imatges. Permet revisar totes les consultes prèvies i incorpora un sistema de notificacions per correu electrònic o SMS cada vegada que un professional respon.