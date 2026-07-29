Crema una zona de dificil accés al Pic de Salòria
Els Bombers de la Generalitat hi treballen conjuntament amb els Bombers d'Andorra
Una zona de vegetació forestal al Pic de Salòria, a Os de Civís, ha començat a cremar aquest migdia. L'incendi afecta una àrea de difícil accés a 2.000 metres d'altitud i amb molta pendent. Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi que el foc l'hauria provocat un llamp.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 13:32 hores i hi treballen amb els Bombers d'Andorra amb 2 helicòpters i el personal de 6 dotacions. També han helitransportat una unitat del GRAF.
A les 18:40 els Bombers han notificat que havien estabilitzat el foc i que continuaven treballant-hi amb eines manuals i mitjans aeris. L'incendi hauria afectat una superfície d'1,2 hectàrees de terreny forestal, segons les dades provisionals dels Agents Rurals.