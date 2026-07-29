SEGRE

Crema una zona de dificil accés al Pic de Salòria

Els Bombers de la Generalitat hi treballen conjuntament amb els Bombers d'Andorra

La zona afectada té molta pendent i 2.000 metres d'altitud

La zona afectada té molta pendent i 2.000 metres d'altitudBombers

Publicat per
Alba Mateu Barrufet

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Una zona de vegetació forestal al Pic de Salòria, a Os de Civís, ha començat a cremar aquest migdia. L'incendi afecta una àrea de difícil accés a 2.000 metres d'altitud i amb molta pendent. Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi que el foc l'hauria provocat un llamp. 

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 13:32 hores i hi treballen amb els Bombers d'Andorra amb 2 helicòpters i el personal de 6 dotacions. També han helitransportat una unitat del GRAF.

A les 18:40 els Bombers han notificat que havien estabilitzat el foc i que continuaven treballant-hi amb eines manuals i mitjans aeris. L'incendi hauria afectat una superfície d'1,2 hectàrees de terreny forestal, segons les dades provisionals dels Agents Rurals. 

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