Vilaller recupera la Fira Medieval

El mal temps va oferir ahir una treva a l’Alta Ribagorça i Vilaller va poder celebrar la II Fira Medieval amb sol. La celebració va tenir molt bona acollida amb més de 2.000 visitants que van gaudir d’un ampli ventall d’activitats. Segons l’alcaldessa, Maria José Erta, la localitat va acollir parades d’artesans i de productes agroalimentaris, jocs gegants de fusta i castells inflables per als més petits. A més a més, durant la jornada es va poder recórrer la Vila Closa, que data del segle XII, amb visites a l’església de Sant Climent, construïda al segle XIII, i també passejar per la muralles del segle XI.

A més de parades d’artesania, també n’hi va haver de cistelleria, articles de fusta i de ferro, roba i food trucks per poder menjar al mateix recinte, “tota una jornada festiva per promoure el romànic del nostre patrimoni i cultura”, segons va indicar Erta.Vilaller va celebrar la primera Fira Medieval l’agost del 2019 aprofitant l’afluència turística durant la temporada alta. No obstant, es va suspendre a causa de la pandèmia de covid-19 i ara l’ha recuperat. Durant els dos últims anys ha celebrat altres certàmens amb la mateixa temàtica.En un altre ordre de coses, el Centre d’Informació de Senet, en aquest mateix municipi, va acollir ahir la presentació del llibre Una mort i trenta-tres vinyes, a càrrec de l’autora, Noemí Morrat (vinculada a Senet), i la il·lustradora Anna Porté, de Vilaller. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde pedani, Josep Antoni Parache, i l’alcaldessa de Vilaller i més de 60 persones que van omplir el local encara que moltes van seguir l’acte fora de la sala.